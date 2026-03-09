Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Ministerpräsidentenamt Baden-Württemberg

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Ministerpräsidentenamt in Baden-Württemberg:

"Die CDU will den Preis für eine Weiterführung der grün-schwarzen Koalition treiben. Sie tut das mit gutem Recht, schließlich haben die Christdemokraten die große Mehrheit der Direktmandate geholt und liegen auch bei den Zweitstimmen nur knapp hinter den Grünen. Aber die klaren Unterschiede der Erst- und Zweitstimmenergebnisse zeigen eben auch: Die Mehrheit der Menschen will Cem Özdemir als Ministerpräsidenten. Und nicht Manuel Hagel. Eine bittere Erkenntnis für die CDU. Diese Tatsache zu akzeptieren, fällt der Partei offenbar noch schwer. Viel einfacher ist es dagegen, die eigene Niederlage einer angeblichen Schmutzkampagne zuzuschreiben oder mit der Tatsache zu überdecken, dass man genauso viele Sitze wie die Grünen geholt hat. Aber all das ändert nichts daran: Özdemir beansprucht das Amt zurecht für sich allein."/yyzz/DP/stw