Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Online-Parteitag/CDU

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" schreibt zu Online-Parteitag/CDU:

Mit einer guten Rede lässt sich auf einem Präsenzparteitag die Mehrheit auf den letzten Metern erobern. Digital braucht es daher andere rhetorische Kniffe, um die entscheidende Dynamik zu erzeugen. Es wird also spannend sein zu beobachten, wer am besten mit dem Format umgehen kann: Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen? Am Ende entscheiden nach wie vor 1001 Delegierte über den neuen Vorsitzenden, da dürften Umfragen unter den Bürgern nur begrenzt Einfluss haben. Wer immer es auch wird, muss erstens die durch den Wettstreit zerfaserte und überfordert wirkende Partei wieder einen, zweitens muss er sie kraftvoll führen. Und das alles in Corona-Zeiten. Es gibt wahrlich einfachere Aufgaben.