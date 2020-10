Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Parlamenten und Corona

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Parlamenten und Corona:

"Selbst wenn jetzt die Infektionszahlen in die Höhe schnellen - das Gesundheitswesen hat die Lage im Griff. Es gibt derzeit keinen Grund für weitere Notverordnungen an den Parlamenten vorbei. Sie müssen das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen, um die Maßnahmen auf eine breite demokratische Basis zu stellen. Das kann die Akzeptanz in der Öffentlichkeit erhöhen. Die Parlamente müssen mitbestimmen, ob alte Menschen in Heimen wieder zur Isolation verdammt werden. Oder wie ein Impfstoff verteilt wird. Die Volksvertreter müssen wieder ihre Arbeit machen, wie es das Grundgesetz und die Landesverfassungen vorsehen. Sie selbst sind gefordert, sich wieder verstärkt einzumischen."/al/DP/he