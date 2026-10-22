DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 11,06 +2,1%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.718 -1,6%Euro 1,1244 +0,1%Öl 110,7 +1,7%Gold 4.091 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Schufa

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Schufa:

Einen Kredit garantiert Verbrauchern das Urteil nicht. Es stärkt nur ihr Recht, zu verstehen, warum sie keinen bekommen haben. Für die Schufa hätte es also schlimmer kommen können. Zumal die aktuellen Verfahren das alte System betrafen. Doch auch, wer wegen einer früheren Bewertung keinen Vertrag bekam, verdient eine verständliche Erklärung. Der Hinweis auf den neuen Score mit zwölf veröffentlichten Kriterien und einer nachvollziehbaren Punkteberechnung reicht dafür nicht. Verbraucherschützer sehen zwar einen Fortschritt, aber auch weiter ein Fairness-Defizit. Die Schufa sollte nicht nur mit mehr Transparenz werben, sondern den Betroffenen ihre Fragen beantworten. Möglichst ohne den nächsten Gang vor Gericht./yyzz/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.