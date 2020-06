Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Seehofer

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Seehofer

Horst Seehofer hat viele politische Verdienste. Doch der Innenminister hat seinen Zenit überschritten. Auch, wenn er es vermutlich selber nicht wahrhaben will - die "taz"-Affäre ist ein neuerlicher Beleg dafür. Sein politischer Instinkt ist dahin. Im Umgang mit der misslungenen Kolumne ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Gewiss, es gehört zum Politikprinzip des Bajuwaren, politisch Dinge zuzuspitzen. Doch das geht immer häufiger schief. Nur: Er ist kein CSU-Chef mehr. Als Innenminister darf man sich nicht mehr Fehlschüsse als Treffer erlauben. Wenn doch, ist man eindeutig fehl am Platze./yyzz/DP/mis