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Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu steigenden Spritpreisen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu steigenden Spritpreisen:

"Es ist verständlich, dass man angesichts der anstehenden Landtagswahlen Handlungsfähigkeit beweisen will. Hohe Spritpreise nähren die Unzufriedenheit. Befeuert wird die aber auch, wenn es am Ende vor allem die Konzerne sind, die von den Maßnahmen der Bundesregierung profitieren. Umso mehr sollten Union und SPD die Mineralöl-Unternehmen in die Pflicht nehmen. Dass die ihre Preispolitik offenlegen sollen, ist ein erster Schritt. Niemand weiß, wie lange dieser Konflikt noch andauert. Und die Zeiten, in denen der Staat die Bürgerinnen und Bürger gegen jede geopolitische Unwucht abschirmen kann - man denke an den Wumms, den Doppel-Wumms und die Bazooka von Olaf Scholz -, diese Zeiten sind vorbei. Wir sollten uns daran gewöhnen."/yyzz/DP/he

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