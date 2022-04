Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Streit um Impfpflicht

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Streit um Impfpflicht:

"Die Chancen, dass es in wenigen Monaten eine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren geben wird, schwinden derzeit rapide und stehen schon fast bei null. Denn die Fronten sind verhärtet, die Union spielt mit den Muskeln. Sie will die von der SPD angeführte Ampel-Bundesregierung vor sich hertreiben, ihr einen ersten herben Gesichtsverlust seit Amtsantritt bescheren. Aber auch die Union übernahm keine Führung. Stattdessen hält sie jetzt den langen Blockadehebel in der Hand. Mit Blick auf die lange Vorgeschichte ist das Ringen zu einem peinlichen Schauspiel geworden, das mit konzertierten und klugen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus nichts mehr zu tun hat."/DP/jha