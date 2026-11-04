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Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zum Treffen Merz/Selenskyj

PFORZHEIM (dpa-AFX) - 'Pforzheimer Zeitung' zum Treffen Merz/Selenskyj

Zwischen Konrad-Adenauer-Haus und Kanzleramt liegt für Friedrich Merz mehr als eine kurze Autofahrt: Es liegen Welten dazwischen. Am Vortag bekam der CDU-Chef den Unmut seiner Kreisvorsitzenden zu spüren. Beim Empfang Wolodymyr Selenskyjs konnte der Außenkanzler seine Stärken hingegen wieder ausspielen. Daheim fällt ihm das Führen schwerer.Merz ist mit der wachsenden Skepsis der eigenen Bevölkerung konfrontiert. Deutschland ist wichtigster Unterstützer der Ukraine, während zu Hause das Geld hinten und vorn fehlt. Statt immer wieder seine Standard-Floskeln abzurufen, muss Merz sich der Debatte stellen: Ist die Lastenverteilung unter den Verbündeten gerecht? Und was steht für die Bundesrepublik auf dem Spiel, wenn ein Diktatfrieden den Überfall belohnt? Außenpolitische Entschlossenheit erfordert innenpolitisches Vertrauen. Das kann sich Merz nicht woanders abholen. Er muss es zu Hause gewinnen./yyzz/DP/zb

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