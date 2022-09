Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur EZB-Zinsentscheidung

PFORZHEIM (dpa-AFX) - 'Pforzheimer Zeitung' zur EZB-Zinsentscheidung

Dass die EZB so weit gehen musste, liegt vor allem daran, dass sie mit der Zinswende so lange abgewartet und das Inflationsrisiko verharmlost hat. Dadurch ist bei Bürgern und Anlegern viel Vertrauen verloren gegangen. Zudem ist die Wirkung, die von der Zinsanhebung ausgeht, erst einmal begrenzt. Auf viele Faktoren, die den Inflations-Wahnsinn antreiben, hat die EZB keinen Einfluss. Dazu gehören die vom Krieg in der Ukraine angetriebenen Energiepreise. Eine wichtige Rolle wird die Unterstützung für Unternehmen spielen. Da müssen Wirtschaftsminister und Ampel schnell liefern. Dennoch ist die EZB weiter in der Pflicht. Es war nicht der letzte Zinsschritt in der aktuellen Krise./yyzz/DP/zb