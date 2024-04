Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Freigabe der US-Hilfen für die Ukraine

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Freigabe der US-Hilfen für die Ukraine:

"Die Hilfen geben den Verteidigern zwar eine Atempause. Das Paket ist so wuchtig, dass es in den kommenden Wochen und Monaten einen Unterschied machen wird. Doch ist die Koalition im US-Kongress nicht von Dauer. Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten müssen sich darüber im Klaren sein: Es könnte das letzte Mal sein, dass die USA die Schatulle öffnen und Waffen sowie Munition liefern. Die Europäer haben also keinen Anlass, die Hände in den Schoß zu legen. Im Gegenteil. Sie dürfen nicht nachlassen. Sonst wird Russland siegen - mit Folgen, die sich viele im Westen noch gar nicht ausmalen wollen und können."/DP/jha