PRAG (dpa-AFX) - Die tschechische Zeitung "Pravo" schreibt in ihrer Onlineausgabe zu den jüngsten Berichten über Pläne für russische Atomwaffen im All:

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"Ist eine Atombombe in der Erdumlaufbahn Science-Fiction? Keineswegs. Es ist eine reale Gefahr. Nach Geheimdienstinformationen bereitet Russland einen Satelliten vor, der Atomwaffen tragen könnte. Das wäre eine entscheidende Eskalation des Wettrüstens im Weltall. (...)

Paradox dabei ist, dass Russland mit einer solchen Waffe nicht nur westliche, sondern auch chinesische und sogar seine eigenen Satelliten im All gefährden würde. Warum sollte man also eine solche Waffe entwickeln? Ihre größte Stärke dürfte nicht in ihrem Einsatz liegen. Die Drohung mit ihrer Nutzung allein genügt.

Das Weltall wird damit zu einer weiteren Arena im Wettstreit der Großmächte. Die Gefahr der nuklearen Erpressung nimmt ganz neue Ausmaße an."/hei/DP/zb