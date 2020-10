Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Corona-Ampel der EU

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Corona-Ampel der EU:

"Wer die Freizügigkeit - nicht nur die der Touristen - erhalten und einen neuen Lockdown vermeiden will, muss Infektionsketten durchbrechen. Das kann auch befristete lokale Beschränkungen einschließen. In Deutschland wurde eine Corona-Warn-App entwickelt, die daran krankt, dass die Weitergabe positiver Testergebnisse freiwillig ist. Hier wird der Gesundheitsschutz dem Datenschutz geopfert. Die App muss Risikobegegnungen anzeigen und rückmelden. Das ist für eine befristete Zeit ein Einschnitt in Bürgerrechte. Doch wer laut aufschreit, sollte sich überlegen, ob er beim Posten des Protests auf Facebook oder der Recherche nach Hotelangeboten nicht mehr Daten preisgibt als bei einer App, die Leben retten soll."/yyzz/DP/he