Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu den Abschiebungen in Drittstaaten

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu den Abschiebungen in Drittstaaten:

"Natürlich ist es nachvollziehbar, dass es einigen Bauchschmerzen bereitet, Menschen in Staaten abzuschieben, die nicht deren Herkunftsländer sind. Allerdings zwingt die Unart vieler Flüchtlinge, ihre Herkunft zu verschleiern und bei einer Rückführung ihre Mitarbeit zu verweigern, den Europäern diese unschöne Maßnahme auf. Viel zu oft tauchen abgelehnte Asylbewerber unter falscher Identität einfach unter, um der Abschiebung zu entgehen und fristen fortan ein Leben in Illegalität, das nicht selten in die Kriminalität führt. Und das wiederum führt leider zu einer wachsenden Ablehnung der Bevölkerung gegenüber ernsthaft Schutzbedürftigen und dringend benötigten Fachkräften. Und zu einem beängstigenden Zuwachs bei den Rechtspopulisten der AfD."/DP/jha