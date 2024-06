Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Einbürgerung

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Einbürgerung:

"Mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrecht wird Deutschland bunter, vielfältiger und offener. Zugleich ist es aber auch ein gefährliches Signal von Gleichgültigkeit und Ignoranz. Denn wer sich über die Zunahme von antisemitischen Übergriffen in deutschen Straßen, über den Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim beschwert, der sollte sich überlegen, wen man in sein Land lässt. Wer diese Extremisten bekämpfen will, sollte klar machen, dass der Staat genau hinschaut, ob jemand sich hier anpasst, sich bildet, die Sprache lernt oder eben von einem Staat träumt, in dem die Scharia gilt. Genau das macht die Ampel nicht. Sie setzt in Krisenzeiten das falsche Signal. Die Bürger sehnen sich nach mehr Sicherheit, nicht nach weniger Kontrolle."DP/jha