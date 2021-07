Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu EU-Klimapaket

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu EU-Klimapaket:

"Ziele in einem Gesetzespaket zu formulieren, ist das eine. Entscheidend ist es, die Klimaziele tatsächlich in allen Ländern der EU umzusetzen. Das ist kein Spaziergang, denn es geht dabei nicht nur um eine bessere Ökobilanz, sondern um die Zukunft der Gesellschaften, deren Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt. Höhere Kosten für Kraftstoffe und das Heizen können soziale Benachteiligung verstärken. Die Klimaziele sind eine große Chance - wenn sie in Beschäftigungsimpulse für umweltgerechtes Wirtschaften überführt werden."/yyzz/DP/men