Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Finanzprioritäten

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Finanzprioritäten:

"Ohne Sicherheit ist alles nichts, sagte Scholz vor wenigen Tagen in München. Damit müssten die Prioritäten eigentlich gesetzt sein. Denn weitere soziale Prosperität kann es nur geben, wenn es Deutschland gutgeht, wenn Frieden herrscht. Wer nicht sieht, dass von Russland derzeit eine große Gefahr ausgeht, handelt fahrlässig. Die Bundeswehr und die Nato müssen abschrecken können. Das heißt, es muss konventionell aufgerüstet werden - auch wenn das natürlich niemandem schmeckt. Wer den Krieg nicht ins eigene Land getragen haben will, muss der Ukraine die Mittel an die Hand geben, mit der sie dem russischen Präsidenten die Grenzen aufzeigt und ihn zu Verhandlungen auf Augenhöhe zwingt."/DP/jha