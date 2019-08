Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu günstigere Bahntickets

REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu günstigere Bahntickets:

Um in Konkurrenz mit Billigflug-Angeboten mithalten zu können, müssten die Preise bei der Bahn schon erheblich günstiger ausfallen. Aber nicht nur das: Auch die Infrastrukturprobleme und der Sanierungsstau bei der Deutschen Bahn müssten gelöst werden. Weichen, Gleise und Brücken sind marode, so dass das Unternehmen immer wieder mit Störungen zu kämpfen hat. Es fehlt zudem an Personal und Zügen, um bei kurzfristigen Störungen flexibel reagieren zu können. Die Pünktlichkeitsziele kann die Bahn so Jahr für Jahr nicht einhalten. Um also das Zugfahren attraktiver zu machen, braucht es viel mehr als nur eine Mehrwertsteuersenkung./be/DP/stk