DAX 25.464 +0,4%ESt50 6.290 +0,1%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,50 +1,6%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 55.847 -0,4%Euro 1,1401 +0,1%Öl 87,7 +4,3%Gold 4.023 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Kabinettsumbau

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Kabinettsumbau:

"Merz hat mit der großen Kabinettsumbildung ohne Not neue Baustellen geschaffen, ohne die alten Baustellen abgeschlossen zu haben. Die notorische Quertreiberin Katherina Reiche bleibt im Amt, während der zumindest öffentlich geräuschlos agierende Schnieder gehen musste. Das ist vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland hochriskant. Die CDU muss funktionieren. Sie darf nicht den Eindruck eines Hühnerhaufens erwecken, sondern den einer Partei für Erwachsene. Sonst ist der Kanzler am Ende, und die AfD frohlockt."/DP/jha