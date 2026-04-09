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Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Maßnahmen zur Spritpreissenkung

10.04.26 05:34 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu Maßnahmen zur Spritpreissenkung:

"Die neuen Maßnahmen der Regierung werden weder die astronomischen Spritpreise senken noch die daraus resultierenden Probleme der Bürger lösen. Denn die Menschen in Deutschland funktionieren nicht wie Unternehmen. Sie rechnen weder in Quartalsabschlüssen noch in Jahreszahlen. Sie rechnen von Monat zu Monat, so wie das Gehalt auf dem Konto eingeht. Die neue 12-Uhr-Regelung samt Reglementierung der Mineralölkonzerne hat nicht gefruchtet. Jetzt etwas einzuführen, das seine Wirkung erst in Monaten entfalten wird, ist nur eine weitere Enttäuschung der Bevölkerung. Die Salamitaktik mit möglichst zaghaften Eingriffen, wie sie Wirtschaftsministerin Katharina Reiche fährt, verfehlt ihr Ziel gänzlich. Wenn die Deutschen in Nachbarländer schauen, werden sie mittlerweile schon zornig, weil sie dort moderatere Preise durch staatliche Deckelungen sehen. Reiche und Co. müssen endlich einsehen, dass sie jetzt die Lobby der Bürger sein müssen und diese sofort Entlastungen brauchen."/yyzz/DP/men