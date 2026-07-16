Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Ostalgie der AfD

16.07.26 05:34 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Ostalgie der AfD:

"Die AfD setzt auf Identifikation ihrer Wähler durch klar definierte Feindbilder. Dabei ist sie eine Partei voller innerer Widersprüche, die jede andere Partei zerreißen würden. In Ostdeutschland ist den Rechtspopulisten jedes Mittel recht, um von der Linkspartei enttäuschte Protestwähler anzusprechen. Dafür nimmt die Partei in Kauf, nicht nur die Gräben zwischen Eingesessenen und Migranten, sondern auch zwischen Ost- und Westdeutschen zu vertiefen. Den AfD-Wählern sind diese Widersprüche bislang egal. Hauptsache man kann mit einem Kreuz bei dieser Partei "denen da oben" eins auswischen."/yyzz/DP/he