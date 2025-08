Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Palantir

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Palantir:

"Die hohen Anforderungen an den Datenschutz bei deutschen Sicherheitsbehörden zerstören jede Chance auf so etwas wie Waffengleichheit mit Organisierter Kriminalität, Drogenkartellen und feindlichen Geheimdiensten. Dort ist man beim Einsatz neuer Technologien weit weniger zimperlich. Wer permanent Ängste vor staatlicher Überwachung schürt, schützt damit Verbrecher und Spione. Und während viele Bürger gedankenlos ihre intimsten Geheimnisse der Datenanalyse kommerzieller Social-Media-Anbieter zur Verfügung stellen, werfen sie staatlichen Institutionen Knüppel zwischen die Beine. Die Offline-Nutzung von "Gotham" bietet größtmöglichen Schutz davor, dass sensible Ermittlungsdaten in die falschen Hände geraten. Eine Software die hilft, Täter zu überführen, schützt damit Unschuldige. Auch heute kommt es vor, dass Unbeteiligte in den Fokus von Ermittlern geraten. Fehlerquelle Nummer 1 ist und bleibt dabei der Faktor Mensch."/DP/jha