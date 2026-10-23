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Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Pflegereform

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Pflegereform:

Ähnlich der kapitalgestützten Rente erscheint eine renditestarke Anlage eines Teils der Pflegeversicherungsbeiträge am Kapitalmarkt ein sinnvolles Instrument zu sein, um das Pflegesystem zu stabilisieren. Wichtig ist natürlich, dass mit dem Geld der Pflegeversicherung nicht wild spekuliert werden darf. Kündigen Fachleuten sollte es jedoch möglich sein, Anlageklassen nach Inhalt und Umfang so zu definieren, dass sowohl das erforderliche Maß an Sicherheit gewährleistet ist, als auch eine Rendite, die geeignet ist, die Finanzierungslücke maßgeblich zu schließen. Wenn man es geschickt macht, könnte das Kapital auch so eingesetzt werden, dass es heimischen Unternehmen nützt und zum Wirtschaftsaufschwung beiträgt./yyzz/DP/mis

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