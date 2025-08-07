DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.207 -0,4%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,38 -0,1%Gold3.397 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar
thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Aktionäre stimmen über TKMS-Abspaltung ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rückzug von Brosius-Gersdorf

08.08.25 05:34 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rückzug von Brosius-Gersdorf

Der Bürger fragt sich mittlerweile zurecht, welchen Einfluss Bundeskanzler Merz oder Fraktions-Chef Spahn noch auf ihre Abgeordneten haben. Denn eigentlich sollte der Richterstreit in der Sommerpause "in Ruhe" geklärt werden. Ein "gemeinsames Ergebnis", wie Friedrich Merz betonte, sieht anders aus. Der Wähler fragt sich zudem, wie zahlreiche Bundestagsabgeordnete in ihrer Meinungsbildung auf eine mittlerweile nachgewiesene, rechtspopulistische Schmutzkampagne hereinfallen konnten und nun an ihrer nicht-faktenbasierten Entscheidung festhalten. Nicht einmal ein Gesprächsangebot mit Brosius-Gersdorf wollte die Union wahrnehmen. Entweder zeugt das von beispielloser Ignoranz, oder Teile der Union stehen deutlich weiter rechts, als es der Bundeskanzler wahrhaben will./yyzz/DP/zb