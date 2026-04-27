Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rüstungsausgaben

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Rüstungsausgaben:

"Die Rüstungsindustrie ist eine Branche, bei der der Staat der Hauptkunde ist. Das macht die Branche in Zeiten äußerer Bedrohungen zum Selbstbedienungsladen für Lobbyisten. Im Bundestag werden die Rüstungsausgaben derzeit von den regierenden Parteien kaum in Frage gestellt oder begrenzt. Das weckt Gier. Deshalb sollte genau hingeschaut werden, ob das Geld sinnvoll und effizient investiert wird, um die Schlagkraft der Truppe zu erhöhen und nicht nur die Taschen der Kriegsgewinnler zu füllen."/yyzz/DP/he