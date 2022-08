Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Scholz und Habeck in Kanada

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Scholz und Habeck in Kanada:

"Doch es geht in erster Linie nicht um Demokratie, Autokratie oder Oligarchie, sondern um Rohstoffe und Energieträger. Und endlich forciert die Bundesregierung auch den Wasserstoff. Deutschland will aus Kanada Wasserstoff beziehen, aber auch Flüssiggas und Lithium und eine ganze Reihe weiterer Rohstoffe, die inzwischen sehr knapp geworden sind. Angesichts der Krise ist es nun auch egal, ob kanadisches Öl und Gas aus Ölschiefer oder per Fracking gewonnen wird. Bisherige Umweltbedenken sind nun erst einmal zweitrangig."