Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Spahn

29.09.26 05:34 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Spahn:

"Der Christdemokrat ist mittlerweile zur Diva seiner eigenen bundespolitischen Seifenoper avanciert. Nach nur wenigen Wochen, nachdem er sich mit viel Pathos und Entschuldigungsschreiben vom Amt des Fraktionsvorsitzenden verabschiedet hat, kam der Rücktritt vom Rücktritt. Rein in den Haushaltsausschuss, raus aus dem Haushaltsausschuss: mit Spannung erwarten die Beobachter die Fortsetzung der Spahn-Show. Was wird wohl in Acht Wochen sein, wenn Friedrich Merz, vielleicht wegen einer scheiternden Reform, doch noch die Vertrauensfrage stellen muss. Wird sich Spahn zum Kanzlerkandidaten aufschwingen? Seine Pseudo-Rücktritte von Parteiämtern, Kandidaturen oder anderen Pöstchen sind indes keine echten Konsequenzen. Wenn er weiter zur politischen Spitze der Bundesrepublik oder auch nur dem Bundestag angehören will, muss Spahn ab sofort ein riesiges Maß an persönlicher Aufopferung und Engagement mitbringen."/DP/jha