Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Staatsausgaben

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Staatsausgaben:

"Die Probleme wurden mit dem Abflauen der Pandemie nicht weniger. Auf die Corona- folgte die Energiekrise. Und erneut sprang der Staat mit Milliardenhilfen in die Bresche. Nicht zu vergessen das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Ertüchtigung der vernachlässigten Bundeswehr . Wobei Sondervermögen auch nur Schulden sind, die man wegen der Schuldenbremse nicht so nennen will. Die Niedrigzinsphase ist jedoch vorbei. 2022 wurden für die Zinsen der Bundesrepublik schon 16,2 Milliarden Euro fällig. In diesem Jahr steigt der Betrag auf 29,5 Milliarden Euro. Dass dem Bund die Geldbörse in den vergangenen Jahren ziemlich locker saß, weckt nun Begehrlichkeiten auf allen Seiten. Dabei ist die Staatskasse kein Füllhorn. In einer Phase steigender Zinsen gilt es, den Gürtel enger zu schnallen. Wichtig wäre es, vorhandenes Geld klug einzusetzen. 50 Milliarden Euro jährlich für eine Armee, die nicht einsatzfähig ist, erfüllen diesen Anspruch nicht."/DP/jha