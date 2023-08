Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Umweltbewusstsein

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Umweltbewusstsein:

"Dennoch kehrt selbst bei den so umweltbewussten Deutschen so etwas wie Katerstimmung ein. Denn die Studie des Umweltbundesamtes zeigt auch eine andere Entwicklung: Allmählich dämmert immer mehr Menschen, dass der Umbau zu einem vorbildlichen Öko-Musterland sehr teuer wird. Umweltschutz gibt es nicht zum Nulltarif, er kostet uns Wohlstand. Nicht abstrakt und in Bereichen, die man als Komfortzone bezeichnen könnten. Es wird eben nicht reichen, weniger Auto zu fahren, nicht in den Urlaub zu fliegen oder kein Fleisch zu essen. Nein, jeder Einzelne wird ärmer, weil mehr Klimaschutz die Energiekosten steigen lässt und alles teurer macht. Die Angst vor dem sozialen Abstieg wird für alle greifbar."/zz/DP/he