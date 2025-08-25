DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.404 +0,6%Euro1,1586 -0,2%Öl67,63 -0,1%Gold3.328 -0,3%
Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Verhaftung im Fall Nordstream 2

22.08.25 05:34 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Verhaftung im Fall Nordstream 2:

Noch ist die Nord-Stream-Sabotage nicht aufgeklärt. Möglicherweise werden auch einige Hintergründe im Dunkeln bleiben. Sicher ist nur, dass das Ende der Gasversorgung aus Russland den Amerikanern nutzt, die ihr teures Frackinggas verkaufen wollen. Eine Abnahme dieses Gases hat die EU bei der Einigung im Zollstreit zugesagt. Wladimir Putin hatte dagegen kein Interesse an einem Pipeline-Leck. Dem Diktator gefiel es, die Gaszufuhr nach Lust und Laune zu drosseln und wieder aufzudrehen. Ein zuverlässiger Energielieferant war Russland jedoch schon damals nicht mehr./yyzz/DP/mis