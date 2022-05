Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Katholikentag

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Katholikentag:

"Und was passiert, kaum ist der letzte Orgelklang des Abschluss-Gottesdienstes verklungen? Die Verantwortlichen verschließen die Augen vor der Realität und lügen sich in die eigene Tasche. 27 000 Teilnehmer waren an dem Kirchentag in Stuttgart zu verzeichnen. Beim letzten Katholikentag 2018 in Münster waren es mit 90 000 mehr als drei Mal so viele. Mit vorherigen Katholikentagen sei Stuttgart nicht zu vergleichen, sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, da es solche analogen Großveranstaltungen wegen Corona fast zwei Jahre lang nicht mehr gegeben habe. Nur nicht bei der katholischen Kirche? Nein - solange hier nicht die ureigensten Fragen und Probleme Klärung erfahren, werden sich immer mehr Menschen von der Katholischen Kirche abwenden."/yyzz/DP/he