Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Neujahr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Neujahr:

"Die Dinge verändern sich. Und mit ihnen die Menschen. Neujahrsbotschaften fangen nicht selten mit diesen Worten an. Auch in dieser Zeitung ist das schon vorgekommen. Vielleicht war das nie realistischer als zum aktuellen Jahreswechsel. Denn mit der Zuversicht, dieses schwere Corona-Jahr irgendwie überstanden zu haben, müsste sich 2021 doch etwas anstellen lassen. Es scheint allerhöchste Zeit für ein Mehr an Demut, für ein Mehr an Verständnis, für ein Mehr an Solidarität."