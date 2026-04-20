Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zur Krankenkassenreform

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Krankenkassenreform:

"Mit dem Inhalt dieses Reform-Verbandskastens kann Nina Warken die krankenden Kassen nicht wieder gesund machen. Immer weniger Leistung für immer mehr Geld ist für eine echte Reform eben kein Konzept. Perspektivisch löst dieses weder die Probleme, welche durch die Demografie entstehen, noch kann es die finanziellen Notwendigkeiten der Krankenhäuser oder Arztpraxen erfüllen - und schon gar nicht die Bedürfnisse einer modernen medizinischen Versorgung. Der Begriff Reform kommt nämlich von 'Umgestalten' oder 'Erneuern'. An einigen kleinen Stellschrauben zu drehen, reicht da eben nicht. Aber diese Wahrheit müssen auch noch einige andere Minister realisieren."/yyzz/DP/stw