Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zur Kürzung von EU-Geld

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Kürzung von EU-Geld:

Es geht hier aber nicht nur um Hilfsgelder und ihre Verwendung. Orban missachtet den Charakter der EU als Wertegemeinschaft, die ganz wesentlich auf Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit und den Menschenrechten beruht. Er nutzt die EU vor allem als Quelle für viele Milliarden Euro, die er gern kassiert. Orban schert sich aber keinen Deut um Erhalt oder gar die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit, im Gegenteil. Mehr noch. Er schürt Vorurteile über "die in Brüssel" und andere Mitgliedsstaaten, um zu Hause nationalistische Ressentiments zu bedienen und sich so in Abgrenzung zur EU zu profilieren./yyzz/DP/mis