Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zur sinkenden Kirchenmitglieder-Zahl

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zur schwindenden Kirchenmitglieder-Zahl:

"Nur allzu oft wird eine schützende Hand über die Täter gehalten. In der Aufarbeitung mit diesen Kriminalitätsfällen müssen die Kirchen transparent und im Umgang mit den Tätern konsequent und rigoros sein. Sonst werden ihnen die Menschen weiter davonlaufen, und in ein paar Jahren könnten Kirchenmitglieder zur absoluten Ausnahmeerscheinung geworden sein. Als ethisch-moralischer Kompass sind die Amtskirchen aber immer noch unverzichtbar, bei denen die Botschaft der Nächstenliebe im Mittelpunkt steht. Gerade in Zeiten wie diesen."/yyzz/DP/men