Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' (Heidelberg) zu Maskenaffäre

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zu Maskenaffäre:

Es stünde der Union hier im Übrigen gut an, auf den Vorschlag von FDP-Chef Lindner einzugehen. Die Einsetzung eines unabhängigen Sonderermittlers wäre genau das Zeichen, Glaubwürdigkeit zurückzuerobern. Und ganz nebenbei das beste Mittel, bis zur Bundestagswahl Tabula rasa zu machen. Denn darin besteht die große Gefahr: Dass die letzte verbleibende Volkspartei im Zuge dieses Skandals und einer nur noch mittelmäßigen Coronapolitik geschreddert wird. Auf die Urnengänge am kommenden Sonntag dürfte der Skandal dagegen eher wenig Einfluss haben - schon alleine wegen des hohen Anteils an Briefwählern./al/DP/mis