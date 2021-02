Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Aschermittwoch/Söder

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Aschermittwoch/Söder:

"So aseptisch war der politische Aschermittwoch noch nie. Während der Rauch schon vor Jahren aus den Festzelten verbannt wurde, wehte der Bierdunst zwar zuletzt ohnehin nur noch über die Bierbänke im Publikum. Aber Corona hat auch damit Schluss gemacht - herausgekommen ist dadurch weniger Stimmung, aber auch mehr Analyse. So skizzierte CSU-Chef Markus Söder in seiner nur halb-launigen Rede die politische Lage ziemlich gut: Laschet ist ein Leichtgewicht, das sich in den Fußstapfen von Angela Merkel zu verlaufen droht. (...) Was er selbst nicht beantworten kann: Ob es mit ihm funktioniert. (...) Ob er die so wichtige Mitte erreicht, müsste er erst noch beweisen. Denn ein bisschen verhält es sich bei Söder wie bei Merz: Wer ihn mag, mag ihn einfach. Eine Wahl gewinnen kann ein Kandidat aber nur, wenn er ausreichend andere überzeugt."/al/DP/he