Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Atomausstieg/U-Ausschuss

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Atomausstieg/U-Ausschuss

Atomkraft ist die am wenigsten nachhaltige Energienutzung, die der Mensch kennt. Der atomare Müll strahlt zehntausende von Jahren. Vergräbt man ihn, muss er auch dort überwacht werden - und das über einen Zeitraum, den noch keine Zivilisation überblickte. Menschen, die von den heutigen Debatten nichts mehr wissen werden, müssen mit der gefährlichen Hinterlassenschaft umgehen. Das ist ebenso rücksichtslos wie egoistisch. Insofern gehört die Debatte darüber, ob das Bundeswirtschaftsministerium vor zwei Jahren die Frage des endgültigen Atomausstieges vorbehaltlos klärte, allenfalls in ein akademisches Seminar, ganz sicher aber nicht in den Bundestagswahlkampf. Robert Habeck hat als zuständiger Minister ganz andere Fehler begangen - insbesondere das spontane Aus der E-Auto-Prämie richtete Schaden an. Doch, ob die Meiler jetzt drei Monate länger liefen oder fünf oder gar zwölf: Das bleibt irrelevant. Gut, dass sie überhaupt vom Netz gingen./yyzz/DP/zb