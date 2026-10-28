Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Atommüll / Endlagersuche

28.10.26 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Atommüll / Endlagersuche:

"Es gehört viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass ein Endlager für Atommüll, das in diesem Jahrhundert eingerichtet wird, tatsächlich noch in tausenden von Jahren in Betrieb ist. Und damit ist die Krux der Atomindustrie bereits umschrieben: Nach ihr die Sintflut. Sie kümmert sich nicht um Altlasten, hat sich im Rahmen des Atomausstiegs zudem freigekauft. Es ist jetzt Sache der Steuerzahler, eine sichere Lagerung zu finanzieren. Noch so eine Kurzsichtigkeit der Politik, die in Person der damaligen Kanzlerin Angela Merkel ja gerade beim Thema Atomausstieg auf Wahlen und eben nicht auf die Zukunft schielte. (...) Wenigstens die jetzt aktive Generation sollte darauf verzichten, den Wiedereinstieg in die Atomenergie zu forcieren. Viele träumen ja von Minikraftwerken. Aber die gibt es nicht. Genauso wenig wie Fusionsreaktoren. Deshalb: Finger weg - und den alten Müll verantwortungsvoll "endlagern"."/DP/jha