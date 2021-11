Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Belarus

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Belarus:

"Die Ampel-Koalition wird - wie fast alle Regierungen vor ihr - einen mühsamen außenpolitischen Start haben. Allerdings liegt der Stein des Anstoßes diesmal nicht in Athen, Ankara oder Wien, womit sich jeweils die Regierungen Merkel und Schröder herumschlagen mussten, sondern in Osteuropa. Es ist der Großkonflikt mit Russlands Putin, der durch das Flüchtlingsdrama an der Grenze zwischen Belarus und Polen eine weitere Eskalation erfährt. (...) Es sind - sofern man den Berichten glauben kann - geschundene Menschen, die in der Kälte auf Hilfe warten. Hilfe, die ihnen zwar gewährt werden muss. Aber ohne eine gewisse Härte im Umgang mit den Einreiseanträgen wird es nicht gehen. Die Botschaft an Lukaschenkos Durchreisende: Nicht auf diesem Weg! Die derzeit geschäftsführende und die künftige Bundesregierung stecken in einer Zwickmühle, weil es bedeutet, sich erpressbar zu machen, wenn Deutschland hier ausschließlich humanitäre Maßstäbe anlegt. Bitter, aber wahr."/yyzz/DP/he