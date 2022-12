Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Benin-Skulpturen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Benin-Skulpturen:

"Die berühmte Elfenbeinmaske der Iyobe Idia ist ein Sinnbild für Raubkunst: Aus den Schlafgemächern des Herrschers entwendet, fand sie ihren Weg wie tausende andere Artefakte in europäische Auktionshäuser, wurde verhökert und verschachert, landete zuletzt - in diesem glücklichen Fall - im Stuttgarter Linden-Museum. Wo sie nicht nur gut aufgehoben war, sondern auch in Händen, die sich mehr oder weniger beeilten, Geraubtes den eigentlichen Besitzern wieder zurückzugeben. Immerhin hat sich Baden-Württemberg als erstes Bundesland dazu bereit erklärt. Den nigerianischen Nachfahren erfährt durch die Rückgabe also späte Gerechtigkeit. Einerseits. Doch andererseits will Deutschland auch etwas von dem an Rohstoffen reichen Land Nigeria. Und an dieser Stelle wird die Rückgabe, die ja noch viel mehr Kunstwerke umfasst, zum Kuhhandel. Kunstrückgabe gegen wirtschaftlichen Handel?"/al/DP/he