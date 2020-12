Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Corona/Todeszahlen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Corona/Todeszahlen

Gestorben wird in diesen Tagen vor allem in Heimen und auf Intensivstationen. Die hohen Infektionszahlen gerade in Alten- und Pflegeheimen sind natürlich ein wichtiges Indiz, dass in diesem Bereich einiges falsch läuft. Seien es zu wenig Tests, sei es der sorglose Umgang mit Heimbesuchern samt Personal oder sei es schlicht Überforderung: Hier wird ausgerechnet die empfindlichste Risikogruppe vernachlässigt. Der Schutz von Heimbewohnern sollte jetzt aber die höchste Priorität erhalten. Coronahilfen für wirtschaftliche Gebeutelte sind wichtig. Noch wichtiger aber ist es, die Unversehrtheit des Lebens zu bewahren. Eine Aufgabe, die auch politisch bisher vernachlässigt wurde. Zeit zu handeln./al/DP/zb