Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Deutschland/Israel

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Deutschland/Israel

Eine Bertelsmann-Studie aus dem vergangenen Jahr bringt es auf den Punkt: Zwei Drittel der Israelis haben eine ziemlich gute oder sehr gute Meinung über Deutschland. Das ist - nicht nur gemessen an der historischen Belastung durch den Holocaust - eine Bestnote. Umgekehrt jedoch sind die Deutschen mit Israel weniger im Reinen. 46 Prozent sind positiv eingestellt, 34 Prozent lehnen Israel ab. Liegt das an den schon lange schwierigen politischen Verhältnissen im "Heiligen Land"? Liegt es an der neuen (Un-)Rechtskoalition des wegen Korruption angeklagten Premiers Benjamin Netanjahu? Oder ist der Antisemitismus auch in unserem Land einfach nicht totzukriegen? Wenn man sieht, mit welchem Erfolg der britische Musiker Roger Waters während seiner Konzerte ein mit einem Davidstern "gebrandmarktes" Schwein fliegen (und platzen) lässt, dann hat sich seit der Hatz von Goebbels und Co. wirklich nur sehr wenig verbessert./yyzz/DP/zb