DAX 26.367 +0,3%ESt50 6.425 -0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,47 +3,7%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.545 -0,5%Euro 1,1648 -0,0%Öl 89,2 -0,6%Gold 4.579 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Deutschland/Russland

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Deutschland/Russland:

Panikmache? Angeblich hat CIA-Chef Ratcliffe den Kreml davor gewarnt, einen der Baltischen Staaten anzugreifen. Doch wie das bei Geheimdienstlern so ist: Wenn sie ihre Arbeit richtig machen, erfährt man nichts darüber. Auch nicht über gut informierte Kreise. Richtig bleibt aber: Während Europa sich in einer Sprache der Stärke versucht, befinden sich die USA zusätzlich im Dialog. Das bleibt die offene europäische Flanke: Putin, der "Kriegsverbrecher" wird zur Persona non grata stilisiert. Schon in dieser Haltung drückt sich provinzlerische Überheblichkeit aus. Leider auch eine der deutschen Tugenden./yyzz/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.