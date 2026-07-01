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Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Diskussion um Mütterrente

02.07.26 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Diskussion um Mütterrente:

"Das Ringen um die Mütterrente hat begonnen. Die Diskussion ist nur logisch. Zu angespannt ist die Finanzlage von Bund und Sozialversicherungen. Dabei ist das Anliegen, das hinter der Mütterrente steht, edler Natur: die finanzielle Besserstellung von (vor allem) Frauen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Kindern die Vorfahrt vor der Karriere gewährt haben. Doch Probleme bleiben. Erstens: Die Mütterrente ist teuer. Mütterrente I und II kosten jährlich 13,5 Milliarden Euro. Die Mütterrente III - um die nun selbst in der Union gezankt wird - packt nochmals über 5 Milliarden Euro drauf. Zweitens: Trotz ihrer immensen Kosten erfüllt die Mütterrente nicht ihr Ziel einer gerechteren Rente für Mütter. Stattdessen wirft die Mütterrente eine neue Gerechtigkeitsfrage auf: Kann man bei so geringem Nutzen kommenden Generationen solch hohe Belastungen zumuten. Antwort: Nein. Die 18 Milliarden Euro könnte man auch so investieren, dass Mütter (und Väter) besser am Arbeitsmarkt teilhaben. Dann klappt es auch mit den Rentenansprüchen."/yyzz/DP/he