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Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Dreiertreffen Trump/Xi/Putin

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Dreiertreffen Trump/Xi/Putin:

"Selbstverständlich soll beim Treffen der Präsidenten Trump, Xi und Putin über die Zukunft der Ukraine gesprochen werden. Jede andere Erwartung wäre lebensfremd. Und selbstverständlich, hofft Putin bei seinen beiden Gesprächspartnern am Rande des Apec-Gipfels im November auf Verständnis für die russische Sicht. Die Europäer werden so wenig dabei sein, wie die Ukraine. Das ist empörend, weil der Ukrainekrieg in erster Linie ein europäisches Thema ist. Auf der einen Seite. Aber es ist umgekehrt Trump, der die Initiative ergreift. Man mag seine Motive verurteilen, man mag ihn ablehnen. Doch er versucht einen Deal. Europa beharrt darauf, Putin wolle nicht verhandeln. Während große Teile der Welt mit Russland reden. Letzteres ist nicht verwerflich, es ist Ausdruck von Außenpolitik."/DP/jha

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