DAX 26.348 +0,8%ESt50 6.532 +0,4%MSCI World 4.974 -0,2%Top 10 Crypto 8,43 -0,3%Nas 26.491 +0,5%Bitcoin 56.287 +1,0%Euro 1,1557 +0,3%Öl 82,6 +0,1%Gold 4.335 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Falschnachrichten / Russland

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Falschnachrichten / Russland

In einer idealen Welt würden alle Internetnutzer so sorgsam arbeiten wie die Profis in den Nachrichtenredaktionen; also alles nachprüfen und gegenchecken. Und das ist vielleicht auch schon die Lösung: Die Social-Media-Welt sollte derselben Norm unterstellt werden, wie die klassische Medienwelt. Wer Lügen verbreitet oder auch nur weiterleitet, wird dafür in Haftung genommen. Bestraft wird auch der Hehler - das wären dann Meta, X, TikTok und Co. Was im ersten Augenblick revolutionär klingt, ist in Wahrheit überlebenswichtig./yyzz/DP/zb