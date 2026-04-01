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Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu FDP/Kubicki

24.04.26 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu FDP/Kubicki:

"Dennoch könnte es mit so einem Parteichef etwas werden. Kubicki ist zwar nicht mehr Jüngste. Aber er wirkt selbst in angegrautem Zustand mental jugendlicher als ein stets belehrender Herr Lindner und auch als dessen farbloser Nachfolger Dürr. Mitten in der Wirtschaftskrise die Freiheit des Geldes zu predigen, war vielleicht auch nicht der allerweiseste Versuch, auf Stimmenfang zu gehen. Will Kubicki die Liberalen wieder in den Bundestag führen, dann benötigt er neben einer guten, also einer auffallend guten Performance: Themen. Da die Wirtschaftskompetenz bei der Union nicht überschäumend zutage tritt - eine Elfmeterchance für die die Kubicki-FDP. Und wer, wenn nicht die FDP, wäre in der Lage, die Verbotsgesellschaft von sich selbst zu befreien? Schimpfen sollen dann die anderen."/DP/jha