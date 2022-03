Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Flüchtlinge/ Europa

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Flüchtlinge/ Europa:

"War das folglich Rassismus, was sich da vor sieben Jahren mitten in Europa ereignete? Wurden die Menschen nicht aufgenommen, weil sie eine dunklere Hautfarbe hatten oder anderen Kulturen angehörten? Die Frage ist natürlich angesichts der nahezu gegensätzlichen Reaktionen auf beide Fluchtbewegungen verständlich. Und ob Menschen in Aleppo den Bomben fliehen, oder ob sie sich auf den weiten Weg von Charkiw nach Krakowez an der polnischen Grenze machen: Es sind in beiden Fällen Putins Schergen gewesen, die Leid und Verwüstung anrichteten - im Fall Syriens allerdings nicht nur. Dennoch wäre es Gift für die gelebte Humanität, wenn jetzt nacheilend eine Debatte über Flüchtlinge erster oder zweiter Klasse vom Zaun gebrochen würde. Entscheidend ist die Hilfe an sich. Und da wirkt Europa im Jahr 2022 deutlich reifer als noch im Jahr 2015."/yyzz/DP/he