Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Grüne/Wahlkampfauftakt

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Grüne/Wahlkampfauftakt:

"Gerade in diesem Wahlkampf geht es um Persönlichkeit. Und da hat Kretschmann Baerbock einiges voraus - selbst wenn man ihre Buchaffäre ausklammerte. Denn sie mag noch so frisch, so leidenschaftlich auftreten: Sie wirkt halt vor allem in jüngere, progressivere Kreise hinein. Dass Kretschmann im schlackernden Anzug mit Krawatte daherkommt, mag für die hippe, grüne Großstadtklientel so sexy wirken wie Büchsenfleisch. Es spricht allerdings genau die Wählerschichten an, die im Frühjahr den Grünen 32,6 Prozent brachten. Kretschmann tat in Heidelberg sein Bestes, um mit landesväterlicher Autorität Baerbock den Rücken zu stärken. Ob es also reicht? Man muss zweifeln."/zz/DP/he