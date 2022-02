Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Impfziel Scholz

heidelberg (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zu Impfziel Scholz:

"Der Kanzler im Pech: Da legt sich Olaf Scholz einmal fest - und prompt wird sein Impfziel verfehlt. Wäre es nach ihm gegangen, hätten sich bis Monatsende 80 Prozent der Deutschen eine Spritze geben lassen, um sich vor Corona zu schützen. Aber die Unvernunft war stärker. Obwohl: Es ist eben nicht nur mangelnde Einsicht, die die Menschen abhält. Es ist auch die verwirrende Kommunikation. Zum einen versteht schon lange kein Mensch mehr die Verhaltensregeln, die man auch dann noch einhalten soll, wenn die gesetzliche Grundlage fehlt - wie jüngst in Baden-Württemberg. Zum anderen hat sich durch die "harmlose" Omikron-Variante eine gefährliche Leichtigkeit breit gemacht: Wird schon nicht so schlimm. Und verhindern kann man eine Ansteckung eh nicht. (...) Möglich, dass die Sturheit am Ende gar nicht so dramatische Auswirkungen haben wird. Möglich aber auch, dass ein am Ende überlastetes Gesundheitssystem kollabiert. Das Impfziel von Scholz hätte das jedenfalls verhindern können. Schade."/yyzz/DP/he